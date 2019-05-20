5. yıldıza 3 kaldı!

Sarı-Kırmızılılar, tarihinin en değerli şampiyonluklarından birine uzandı. Bunun nedeni, sezon boyunca yaşananlardan. İlk darbe, Gomis’in satılması sonrası forvet transferi yapılmaması oldu. Ardından Fenerbahçe derbisi sonrası Fatih Terim 10, Donk 6, Ndiaye 5, Rodrigues 3 maç ceza aldı. Üstelik bir de Şampiyonlar Ligi vardı... Cim Bom, ligin 24. haftasında Erzurum deplasmanında berabere kalınca lider Başakşehir’in 8 puan gerisine düştü. O gün Fatih Terim, “Fark 8 de olsa 18 de olsa kapanır” dedi, öyle de oldu.

Mayıslar Aslan’ın!

Galatasaray peş peşe galibiyetlerle hızla zirveye yaklaştı. 31. haftada Beşiktaş’ı yenip averajla zirveye kurulan Cim Bom, dün Başakşehir ile finale çıktı. Aslan 1-0 yenik duruma düştü ama yine pes etmedi. 2 golü sayılmayan Galatasaray, maçı 2-1 kazandı. Mayıslar yine Cim Bom’un oldu. 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, 5. yıldız yolunda da emin adımlarla yürüyüşüne devam ediyor.