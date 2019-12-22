4x200 metrede U20 rekoru

Ataköy Atletizm Salonu’ndaki Salon Deneme müsabakalarında ilk günün son yarışı olan erkekler 4×200 metrede Türkiye rekoru kırıldı. Romanya, Lübnan ve İstanbul Karması ile birlikte yarışa çıkan Konya Karması, 1:29.79’luk dereceyle Romanya’nın ardından ikinci oldu. Romanya, 1:29.78 ile kazanırken, saniyenin yüzde biri farkla ikinci olan Kaan Gacar, Gökdeniz Göçmen, Fatih Arslanpınar ve İlyas Çanakçı dörtlüsü, yeni Türkiye rekoruna imza attı.

Büyükler ve U20’de Türkiye rekoru olan 1:29.93’lük derece geçen yıl yine Ataköy’de yapılmıştı. Eski rekoru 0.14 saniye geliştiren Konya Karması, böylece yeni rekorun sahibi oldu.

Yarışmaların ilk gününde erkeklerde 60 metre, 400 metre, 1500 metre, uzun atlama, yüksek atlama, kadınlarda ise 60 metre, 400 metre, 1500 metre, üç adım ve gülle atma branşlarında yarışmalar yapıldı.

Çoklu branşlardaki deneme müsabakasında ise U18 yaş grubundaki pentatlon müsabakası tamamlandı. Özbek Şahribanu Gofurjanova’nın kazandığı bu yarışmada Meryem Tidim ikinci oldu. Erkeklerde ise heptatlonda ilk gün dört müsabaka tamamlandı. (DHA)