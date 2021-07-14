Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya’nın başkenti Tallinn’de 48 ülkenin katılımıyla 15-18 Temmuz’da gerçekleştirilecek şampiyonaya Türkiye’den 27 erkek, 19 kadın sporcu katılacak.
Genç milliler iki yıl önceki son şampiyonada 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazandı.
Milli takım kadrosunda yer alan sporcular ve branşları şöyle:
rkekler
100 metre: Özgür Beydemir, Umut Uysal
800 metre: Mevlüt Aras
3000-5000 metre: Devrim Kazan
3000 metre su engelli: İbrahim Karateker
110 metre engelli: Ayetullah Demir
400 metre engelli: Berke Akçam, İsmail Nezir
Yüksek atlama: Ali Eren Ünlü
Sırıkla atlama: Sedat Cacim
Gülle atma: Nuh Bolat, Melih Gökalp, Savaş Parlak
Disk atma: Enes Çankaya, Berk Sansoy
Çekiç atma: Emirhan Şipşak
Cirit atma: Oğuzhan Usta
10 kilometre yürüyüş: Serhat Güngör, Mert Kahraman, Mazlum Demir
4x100 metre: Özgür Beydemir, Ayetullah Demir, Taha Özal, Yasin Sosa, Orçun Ünalan, Umut Uysal
4×400 metre: Berke Akçam, Gökdeniz Göçmen, Aral Kahraman, Emirhan Koş, İsmail Nezir, Cem Özsu
adınlar
100 metre: Beyzanur Seylan, Simay Özçiftçi, Zülha Armutçu
200 metre: Simay Özçiftçi, Zülha Armutçu
400 metre: Nevin İnce
1500 metre: Hatice Yıldırım
5000 metre: Gamze Altıntaş, Urkuş Işık
3000 metre su engelli: Şevval Özdoğan, Pelinsu Şahin
100 metre engelli: Yaren Yıldırım
400 metre engelli: Büşra Altınbaş
Gülle atma: Pınar Akyol, Büşra Hatun Ekinci, Berivan Yiğit
Disk atma: Özlem Becerek
Çekiç atma: Ece Narttürk
Cirit atma: Selma Davulcu, Esra Türkmen
10 kilometre yürüyüş: Emine Ceylan
4×100 metre: Büşra Altınbaş, Nevin İnce, Simay Özçiftçi, Beyzanur Seylan, Zülha Armutçu, Yaren Yıldırım