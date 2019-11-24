4 çarpı 4 Beşiktaş!

Kara Kartal’ın galibiyet keyfi... Siyah-Beyazlı ekip, Süper Lig’de Trabzonspor’a farklı mağlup olduğu maçın ardından yenilgi yüzü görmüyor. Konyaspor gibi zorlu bir deplasmandan da tek gollü zaferle dönen Beşiktaş, üst üste 6 haftadır kaybetmezken, son 4 karşılaşmadan da galip ayrılmayı başardı. Böylece zirve yarışına yeniden ortak olan Beşiktaş, özellikle şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada kazanarak çok önemli bir avantaj elde etti.

Liderlik hesabı var

Gelecek 3 haftada Kayseri, Kasımpaşa (d) ve Yeni Malatya ile kozlarını paylaşacak olan Siyah-Beyazlılar, bu virajı da kayıpsız atlatıp Fenerbahçe derbisine lider olarak çıkmanın hesapları içerisinde.

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