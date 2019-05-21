34. haftanın programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de son hafta oynanacak maçların programı belli oldu.

21 Mayıs 2019, Salı 17:59 Son Güncelleme:
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34. haftanın programı açıklandı

2018 -2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. hafta müsabaka programı açıklandı.

Karşılaşmaların programı şöyle:

24 Mayıs Cuma

18.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa

21.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray

21.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

25 Mayıs Cumartesi

19.00 Atiker Konyaspor - Akhisarspor

26 Mayıs Pazar

19.00 Göztepe - MKE Ankaragücü

19.00 Fenerbahçe - Antalyaspor

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Bursaspor

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