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30 Mayıs koronavirüs tablosu...Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları

Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 582 coronavirüs hastası tespit edildiği, 134 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 47.405 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 6.933 olarak açıklandı

30 Mayıs 2021, Pazar 20:22 Son Güncelleme:
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30 Mayıs koronavirüs tablosu...Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları

Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 582 olduğunu belirtilirken, 134 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 53.919.848 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 47.405 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 6.933 olarak açıklandı

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