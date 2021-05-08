3 puan Altınordu'yu Play-Off’a götürecek
TFF 1. Lig’de son haftaya 57 puanla play-off barajında giren Altınordu, yarın Aydeniz Et Balıkesirspor’a konuk olacak. Keçiörengücü ile olası puan eşitliğinde rakibinin gerisinde kalacak Altınordu, yarınki maçı kazandığı takdirde Ankara Keçiörengücü maçının sonucuna bakmaksızın play-off’a kalacak.
TFF 1. Lig’de son haftaya 57 puanla play-off barajında giren Altınordu, yarın Aydeniz Et Balıkesirspor’a konuk olacak. Balıkesir Atatürk Stadında saat 18.00’de başlayacak Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu müsabakasında hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.
Aydeniz Et Balıkesirspor karşısında 6. sıradaki durumunu koruyup play-off’a kalmak isteyen Altınordu, son hafta öncesinde 55 puana sahip 7. sıradaki Ankara Keçiörengücü’nün 2 puan önünde yer alıyor. Ankara Keçiörengücü ile olası puan eşitliğinde rakibinin gerisinde kalacak Altınordu, yarınki maçı kazandığı takdirde Ankara Keçiörengücü maçının sonucuna bakmaksızın play-off’a kalacak.
Altınordu, Aydeniz Et Balıkesirspor ile ligin ilk devresindeki maçta golsüz berabere kalmıştı.