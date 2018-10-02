3 aylık PlayStation Plus üyeliğinde %30 indirim fırsatı!

3 aylık PlayStation Plus üyeliği %30 indirimle 74,99 TL yerine 52,49 TL! Kampanya 1 Ekim 2018 saat 12:00’de (TSİ) başlayacak ve 8 Ekim 2018 saat 12:00’de (TSİ) sona erecek.

PlayStation Plus nedir?

Oyuncuların PS4 oyunlarını çevrimiçi oynayabilmeleri için PlayStation Plus üyeliğine ihtiyaçları var. En önemli artısı PlayStation Plus Aylık Oyunlar fırsatıyla ücretsiz sunulan oyunlar.

Ayrıca PS Plus, PlayStation Network’te özel indirimler sağlıyor ve konsolunuzun sabit sürücüsünün arızalanma ihtimaline karşı ilerlemenizi desteklemek için 10 GB bulut alanı sunuyor.

Aynı zamanda belirli oyunların demo ve beta denemelerine erken erişim fırsatıyla oyunları önceden deneme fırsatı yakalayabiliyorsunuz.

PS Plus’a üye olmak için 1 aylık, 3 aylık ve 12 aylık ödeme planlarından birini seçmelisiniz.

12 Aylık Abonelik Fiyatı: 179,99 TL

3 Aylık abonelik Fiyatı: 74,99 TL – 52,49 TL

1 Aylık Abonelik Fiyatı: 23,99 TL

Kaynak: Psoyun.com