27 yıl spor yaptı, 52 yaşında milli takıma davet edildi

27 yıldır sporla uğraşan 5 çocuk babası 52 yaşındaki Sait Uygur, geçtiğimiz günlerde Veteranlar Türkiye Muay Thai Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonada 2. olan Uygur, Milli Takıma seçildi. Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan Uygur, ülkesine ve memleketine şampiyon olarak dönmek için antrenmanlarını ara vermeden sürdürüyor. Kent merkezinden 64 kilometre uzaklıktaki Kovancılar ilçesinde kendi spor salonunda hazırlığına devam eden Uygur, Avrupa şampiyonu olarak asker selamı vermenin hayalini kuruyor. Uygur aynı zamanda ilgililerden destek bekliyor.

Spora ilk olarak Almanya'da başladığını belirten Sait Uygur, "1992 yılında tekvando ile başladım. Almayanda 2. oldum. Daha sonra kendimi Muay Thai'ye yönlendirdim. Yaklaşık 12 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Toplamda 27 yıldır spor yapıyorum" dedi.

52 yaşında büyükler şampiyonasına katılıp derece aldığını anımsatan Uygur, 30 gün sonra Avrupa Muay Thai Şampiyonası'na Türkiye Milli Takım formasıyla çıkacağını kaydetti.

Ara vermeden spor yaptığını anımsatan Uygur, "Avrupa Şampiyonluğunu Elazığ ve Kovancılar'a getireceğim. Hedefim sadece Avrupa şampiyonu olmak, yeni nesillere iyi bir gelecek sağlamak ve onları milli takıma kazandırmaktır. Avrupa'da Mehmetçik selamını vermek istiyorum. 27 yıldır azimle ve istekle milli takım formasını hayal ederek çalıştım. 27 yıl sonra Avrupa şampiyonası'na hazırım" ifadelerini kullandı.

İHA