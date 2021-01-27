Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 675 olduğunu belirten Bakan Koca, 132 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 29.007.915 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 25.476 olduğu kaydedildi.

Vaka sayısı ise 7.489 olarak açıklandı



