On Numara kuponlarını dolduran binlerce vatandaşın heyecanla beklediği 27 Nisan çekiliş sonuçlarını belli oldu. On Numara'nın 27 Nisan (925. hafta) sonuçları Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından saat 21.15’te yapılan çekilişin ardından belirlendi.

İşte On numara çekiliş sonuçları ve detaylar...

03 09 11 14 25 26 30 31 32 33 35

37 45 47 49 55 59 63 70 71 72 76

10 bilen kişi sayısı : 3 /Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 148.307,05 TL

9 bilen kişi sayısı : 93 /Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.189,40 TL

8 bilen kişi sayısı : 1.755 /Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 169,30 TL

7 bilen kişi sayısı : 17.373 /Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,45 TL

6 bilen kişi sayısı : 104.619 /Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,25 TL

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 170.821 /Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,30 TL

On numara nedir?

On Numara; Milli Piyango idaresi tarafından düzenlenmekte olan şans oyunları arasında yer alır. Çekiliş esnasında 1-80 arasındaki numaralardan 22 tanesi çekilir ve çekilen 22 numara arasından toplamda 6,7,8,9 ve 10 numara bilenlere ve hiç numara bilemeyenlere ödül dağıtımı gerçekleştirilir. On numara her kolonda 10 adet numara işaretleyerek oynanır. On numara sonuçları Milli Piyango idaresi tarafından düzenli biçimde yayımlanır.

On Numara çekilişi ne zaman yapılıyor?

On numara ne zaman çekiliyor merak edenler için bunun haftanın her pazartesi günü gerçekleştirildiğini belirtmemiz gerekiyor. Pazartesi günleri on numara çekilişi gerçekleştiriliyor ve sonuçları yayınlanıyor.On numara çekiliş sonucu sorgulama işlemi yapmak için pazartesi akşamları sayfamızı ziyaret ederek çıkan numaralar ile biletiniz üzerinde yer alan numaraları karşılaştırmanız yeterli olacaktır. Ayrıca geçmiş döneme ait biletleriniz bulunuyorsa, çekilişi tarihi sekmesi üzerinden biletinizin geçerliği olduğu çekilişi dönemini seçebilir ve o hafta çıkan sayıları görüntüleyebilirsiniz.Böylelikle önceki dönemlerde çıkan sayılar kontrol edilmiş olacaktır.

On numara ikramiyesi nasıl alınır?

On Numara çekilişi sonucunda 6, 7, 8, 9 ve 10 bilenler ikramiye almak için hak kazanırlar. İkramiye kazanan talihliler arasından;

- 6 ve 7 loto bayilerinden

- 8 ve 9 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden

- 10 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Çekilişte hiç bilemeyen kişiler de loto bayilerinden ikramiyesini alabilir. Kazanılan ikramiyelerin 1 yıl içerisinde alınması gerekir. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz.

On numara nasıl oynanmalıdır?

On Numara 1'den 80'e kadar rakamlardan oluşan şans oyunudur. On Numara oynamak için On Numara bayisine gidilir ve On Numara oynanır. Peki ama On Numara nasıl oynanmalı? On Numara kuponu nasıl doldurulmalı? On Numara oynarken nelere dikkat edilmeli? On Numara kuponu diğerleriden nasıl ayırt edilir ? Kaç tane On Numara rakamı işaretlemem gerekir? On Numara kolonunu yanlış doldurursam ne yapmalıyım? Hangi renk kalemle On Numara rakamlarını işaretlemeliyim? On Numara kuponunun tamamını doldurmalı mıyım ? On Numara kolonu doldurmadan Süper Loto oynamam mümkün mü ? Bu soruların cevaplarına bakalım.

On numara nasıl oynanmalı?

On Numara boş On Numara kolonunun doldurulması veya makine kolonu oynatılması şeklinde gerçekleşir.

On numara kolonu nasıl doldurulmalı?

On Numara kuponuna 10 adet rakam işaretlenerek doldurulmalı. Bilindiği gibi Süper lotoda 80 adet rakam bulunur ve çekilişte 22 adet top çekilir. On Numara kuponu işaretlenirkende 10 adet işaretlenir.

On numara oynanırken nelere dikkat edilmeli?

On Numara oynarken dikkat edilmesi gereken husus oynadığımız boş kolonun On Numara kolonu mu yoksa başka şans oyunları kolonumu olduğuna dikkat etmek. Bunun dışında işaretlemeleri düzgün yapmak 10 taneden az yada fazla rakam işaretlememek doğru renk kalemle işaretleme yapmak.

On numara kuponunu diğer Şans oyunu kuponlarından nasıl ayırabilirim?

Yukarıda örnek bir On Numara kuponu bulunmaktadır. Örnek kuponumuz On Numara kuponudur. Kuponun sağ tarafında hem On Numara logosu bulunmakta hemde On Numara kuponu yazmaktadır. Bayilerde On Numara, Süper loto, şans topu ve sayısal loto boş kuponları bulunmaktadır. Manuel olarak On Numara oynamak isteyen kişi boş kolonu alır ve doldurur. İşte bu aşamada yanlış kolonu almaması gerekir.

On numarada kaç tane rakam işaretlemem gerekir?

On Numarada 80 rakam bulunur; 22 adet rakam çekilir ve işaretlememiz gereken rakam sayısıda 10 tanedir. Yukarıda bir adet On Numara kuponu vardır ve bir kolon hariç 4 adet kolon işaretlenmiştir. Her kolonda 10 adet sayı işaretlenerek kupon doldurulur. İsteğinize göre 1 kolonda oynayabilirsiniz 7 kolonda, 100 kolonda oynayabilirsiniz. Her kolon için 1 TL ücret ödersiniz.

On numara kuponunu yanlış doldurdum ne yapabilirim?

On Numarada yanlış kolon doldurulduğunda(fazla işaretleme durumunda yada sayıları düzgün işaretleyememe durumunda ya da rakamların değiştirilmek istenmesi durumunda)yukardaki kolonda görüldüğü gibi "C" numaralı kolon iptal edilmiştir. İptal seçeneği işaretlendiğinde kolon makina tarafından okunmaz yani görmezden gelinir. Bütün kupon iptal olmaz sadece iptal için işaretlenen kolon iptal edilmiş kolon olur. Örneğimizdeki C numaralı kolon iptal edilmiş bir kolondur.

On numarayı kolon işaretlemeden oynamam mümkün mü?

On Numara oynamak için illa yukardaki gibi kolon doldurmaya gerek yoktur. Bayide ben makineye oynatamak istiyorum demeniz durumunda size makine tarafından rastgele sayılardan seçilmiş kolonlar verilir. Manuel olarak kolon işaretleme yönteminde rakamları kendimiz seçeriz fakat makineye On Numara oynatmamız durumunda sayıları makine seçer. Makineye oynatmanın avantajlarıda dezavantajlarıda olabilir.

On numara kolonunu hangi renk kalemle işaretlemeliyim?

Kolon doldurulurken dikkat edilmesi gereken husus makinenin okuyabileceği tonlarda kalem rengi seçilmelidir. Yukarıdaki On Numara ornek kuponunda görüldüğü gibi kupon rengi kırmızıdır. Kırmızı ile On Numara oynarsak makinenin okuması zor olacagından; daha farklı renklerde kalemleri tercih etmeliyiz örnek: siyah yada mavi renk kalemler. Örneğimizde de hem kırmızı kalemle oynanmış kolon hemde mavi ve siyah renkle oynanmış kolonlar bulunmaktadır. "D" numaralı kolon kırmızı renkle oynanmış kolon olup yanlış oynanmıştır.