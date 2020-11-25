Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 6.814 olduğunu belirten Bakan Koca, 168 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 17.733.520 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 467.730 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 12.840 olduğu kaydedildi.

Bakan Koca bugün toplam vaka sayısının 28.351 olduğunu açıkladı

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



