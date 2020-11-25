25 Kasım Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte 6.814 coronavirüs vakası tespit edildiğini, 168 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki vaka sayısı 467.730'a yükseldi, can kaybı ise 12.840 oldu.
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 6.814 olduğunu belirten Bakan Koca, 168 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 17.733.520 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 467.730 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 12.840 olduğu kaydedildi.
Bakan Koca bugün toplam vaka sayısının 28.351 olduğunu açıkladı
Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: