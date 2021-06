25-26-27 Haziran Fanatik İddia tahminleri

İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçlarıyla tüm hızıyla devam ediyor. Dev karşılaşmaların cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun Avrupa ligleriyle ilgili yorumlarına mutlaka göz atın.

Galler-Danimarka​ 2​ 1.69

Danimarka ilk 2 maçta birçok şanssızlık ve talihsizlik yaşamış olsa da son maçta Rusya karşısında 4-1 kazanarak grubu 2. tamamladı. Galler ise bizim de bulunduğumuz grupta 4 puan toplamasını bilmişti. Danimarka’yı avantajlı görüyorum.

İtalya-Avusturya ​1 ​1.40

İtalya ilk 3 maç sonunda kalesini gole kapatarak serisini sürdürdü. Oynadıkları oyun son derece pozitif. Mancini bütün otoritelerin güvenini tekrar kazandı. Bu maçta Avusturya önünde kazanırlar.

Hollanda-Çekya​ İY 0.5 üstü​ 1.31

Hollanda çok eleştirilse de grubunda 9 puan toplayalar lider bir şekilde bir üst tura yükseldi. Çekya ise hava toplarında hakimiyeti ve fizikli oyuncu grubu sayesinde üst tur vizesi almıştı. Bu maçın ilk yarısı golle başlar.

Belçika-Portekiz ​Gol Var​ 1.74

Son 16 turunun belki de en iyi eşleşmelerinden birinde iki dev kozlarını paylaşacak. Belçika grupta zorlanmadı ve 9 puanla üst tura çıktı. Portekiz ise gruptan çıksa da oyunuyla pek tatmin etmedi. Taraf bahsi zor. Gol Var mantıklı.

Hırvatistan-İspanya ​İY 1.5 altı​ 1.30

Hırvatistan grubunda oynadığı ilk iki maçta üretkenlik sıkıntısı çekmişti. İspanya ise Slovakya maçı öncesinde çok sayıda yan pas yapmasından dolayı kısır kalmıştı. Bu maçta ilk yarı dengede geçebilir. Az gol mantıklı geliyor.​

Fransa-İsviçre ​1​ 1.44

Fransa bu turnuvanın en büyük favorisi olarak gösteriliyor. Son 16 aşamasında İsviçre’yle kozlarını paylaşacaklar. Kadro kaliteleri çok daha üstün. Benzema ritim tutmuşken İsviçre önünde zorlanmazlar.​

Enppi-Al Mokawloon​ Gol Var ​1.82

Mısır Ligi mücadelesinde Enppi, Al Mokawloon’u konuk edecek. Enppi son maçında National Bank’i 3-2 mağlup etti. Al Mokawloon ise Smouha ile 2-2 berabere kaldı. KG Var