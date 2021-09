İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. Liglerde heyecan tüm hızıyla sürerken merak edilen karşılaşmalar, cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun yorumlarına mutlaka göz atın.

Regensburg-Aue | Ev 1.5 üstü - 1.51

Regensburg bu sezon Almanya Bundesliga 2’ye harika başladı. Ancak son 3 maçtır galibiyete hasretler. Buna rağman ligin 2. sırasında yer alıyorlar. Formsuz Aue önünde favoriler. Bu maçta en az 2 gol bulurlar.

Heidenheim-Darmstadt | Gol Var - 1.44

Heidenheim maçın favorisi olarak gösteriliyor. Buna rağmen rakip Darmstadt gol yollarında etkili olduğu için ters gelebilir. Ev sahibi galibiyeti yerine karşılıklı goller makul seçim olarak gözüküyor.

G.Furth-Bayern | İY 1.5 üstü - 1.52

Lige iyi bir başlangıç yapan Bayern Münih 5 maçta 20 gol attı ve lider konumda. Ev sahibi Fürth ise tam tersi, ligde maç kazanamayan tek takım ve sonuncu sırada yer alıyor. Ben Bayern’in ilk yarıdan golleri bulacağı görüşündeyim.

Altay-Beşiktaş | İY 0.5 üstü - 1.34

Altay bu sezon gösterdiği performansıyla otoritelerin takdirini kazandı. Beşiktaş ise son maçta Adana Demir önünde talihsiz bir maç sonu yaşadı. Bu maçın ilk yarısı golle başlayabilir.

Sporting-Maritimo | İY 1 - 1.58

Sporting yoğun maç fikstüründen dolayı çok etkilendi ve ligde de puan kayıpları yaşadı. Bu maç sonrasında Dortmund deplasmanına gidecek Portekiz temsilcisi, ilk yarıdan işi sağlama alır ve kazanır.

Gil Vicente-Porto | Dep 1.5 üstü - 1.45

Gil Vicente bu yıl ligde 7. sırada yer alıyor. Ligin açılışında topladıkları puanların artısını görüyorlar. Porto çok daha üstün bir kadro. En az 2 gol atarlar.

Coventry-P’Boro | Gol Var - 1.65

Coventry bu sezon 8 maçta 16 puan toplamayı başardı ve ligde de bu sayede ilk 4 içinde kendine yer buldu. P’Boro ise Championship macerasına pek iyi başlamadı. Buna rağmen bu maçta en az 1 gol bulurlar. KG VAR mantıklı.

West Brom-QPR | 1 - 1.58

West Brom son üç maçında da berabere kaldı ve bu maça bir fırsat gözüyle bakıyorlar. QPR ise ligin sıkıntılı takımlarından biri olarak gözüküyor. Güzel oranından maç sonucu 1 bahsi ideal.

Chelsea-Man City | Gol Var - 1.71

Chelsea lige çok iyi bir başlangıç yaptı ve liderliği aldı. Tuchel sonrası Chelsea, Manchester City karşısında hep çok iyi sonuçlar aldı ve bir üstünlük kurdu. Ben bu maçta her iki takımdan da gol bekliyorum.

Leeds-West Ham | Gol Var - 1.46

Leeds sezona pek iyi giremedi. West Ham ise fena bir başlangıç yapmadı. İki takımın da maçları tempolu geçiyor. Ben yine öyle bir maç bekliyorum ve bol gollü geçeceğini düşünüyorum.

Southampton-Wolves | İY 0 - 1.85

Southampton geçtiğimiz hafta Etihad’dan 1 puan çıkarmayı başardı ve bunu iyi bir oyunla yaptı, ancak bu sezon henüz maç kazanamadılar. Wolves’da da büyük bir gol sorunu var. Ben ilk yarının berabere biteceği görüşündeyim.

Arsenal-Tottenham | 1 - 2.03

İki tane çok problemli takım Kuzey Londra derbisinde karşılaşıyor. Arsenal son iki maçını kazandı, Tottenham ise kaybetti. Ben bu maçta ev sahibi avantajını kullanarak Arsenal’in kazanmasını bekliyorum.

C.Palace-Brighton | Alt - 1.56

Brighton lige çok iyi bir başlangıç yaptı ve 4. sırada yer alıyor. Palace ise yeni hocası Vieira’yla çok parlak bir futbol oynamıyor. Ben başa baş bir mücadele bekliyorum ve çok fazla gol çıkmayacağını düşünüyorum.

Venezia-Torino | İY 0.5 üstü - 1.30

Venezia açısından İtalya Serie A macerası istenilen gibi başlamadı. Empoli deplasmanında kazanmış olsalar da, son iki maçta da kaybettiler. Torino favori olsa da İY 0.5 üst daha banko.

Trabzon-Alanya | Gol Var - 1.66

Ligimizin iki moralli ve formda ekibi bu maçta kozlarını paylaşacak. Bakasetas eski takımına karşı forma giyecek. Açıkçası taraf bahsi açısından zorlu bir karşılaşma. Karşılıklı goller isabetli bir taercih olacaktır.

Kasımpaşa-Konya | ÇŞ 0-2 - 1.33

Kasımpaşa, sakatlıklar dolayısıyla son dönemde sıkıntılı gözüküyor. Kadro olarak derin bir yapıya sahip olmadıkları için Konya karşısında işleri kolay olmayacaktır. İlhan Palut’un ekibi Trabzon karşısında 1 puan almayı başardı. Konya kaybetmez.

P.Ferreira-Belenenses | Alt - 1.43

Pacos Ferreira geçtiğimiz sezonun flaş ekibi olsa da, bu sezon belirlenen çıtanın altında kaldı. Üretkenlik sorunu yaşıyorlar. Belenenses açısından da pek parlak bir tablo söz konusu değil. 2.5 alt ideal seçim.

Boavista-Estoril | İY 0.5 üstü - 1.40

Boavista son maçında Paços Ferreira deplasmanında 2-1 kazanarak özgüven kazandı. Bu yıl gol yollarında lig ortalamasına göre başarılılar diyebiliriz. Estoril ligin yeni ekibi olsa da harika başladı. İlk yarı golle başlayacaktır.ü