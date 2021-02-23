Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 633 olduğunu belirtilirken, 75 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 32.560.732 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 28.213 olduğu kaydedildi.

Vaka sayısı ise 9.107 olarak açıklandı