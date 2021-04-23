23 Nisan koronavirüs tablosu... Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı araştırılıyor. Türkiye'de son 24 saatte 302.091 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 49.438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi hayatını kaybetti. 60.176 kişinin koronavirüs tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3.970.111’e yükseldi. İşte son dakika koronavirüs gelişmeleri.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 23 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 302.091 testle birlikte toplam test sayısı 45.342.795'e ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 3.089 hastayla birlikte 49.438 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4.550.820’ye çıktı. Can kaybı da 343 artarak 37.672’ye yükseldi.
Verilere göre 60.176 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3.970.111’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı da 3.475 oldu.