Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 23 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 302.091 testle birlikte toplam test sayısı 45.342.795'e ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 3.089 hastayla birlikte 49.438 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4.550.820’ye çıktı. Can kaybı da 343 artarak 37.672’ye yükseldi.

Verilere göre 60.176 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3.970.111’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı da 3.475 oldu.