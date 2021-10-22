22-23-24 Ekim Fanatik iddaa tahminleri!

22-23 ve 24 Ekim Avrupa'da ve Süper Lig'de bir çok karşılaşmaya sahne olacak. Fanatik İddaa'nın usta ismi Can Tongo bu üç gün boyunca oynanacak karşılaşmaları sizler için değerlendirdi.

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Arsenal-A.Villa 1 1.67

İki takım arasında, ev sahibi takımın sahasında oynanan son 5 maçta Arsenal 4 galibiyet elde etti. Arsenal bu sezon ligde oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet elde etti. Aubameyang çok etkili. MS1 öneriyorum.

Osasuna-Granada Gol Yok 1.61

İki takım arasında oynanan son 6 maçta 5 kez taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi. Maçlar genelde kısır ve zevksiz geçiyor. Taraflardan biri gol atamaz. KG yok öneriyorum.

Torino-Genoa Gol Var 1.65

Genoa bu sezon, ligin orta sıralarında yer alan takımlara karşı 4 maç oynadı, bu maçların tamamında karşılıklı gol oldu. Misafir takımın bu sezon ligde oynadığı son 7 maçta 6 kez karşılıklı gol oldu. Sanabria'dan gol bekliyorum. Önerim Gol Var.

Göztepe-Trabzon Gol Var 1.60

Göztepe ligdeki kötü gidişatını geçen hafta aldığı galibiyetle durdurdu. Trabzonspor ise çok kritik bir derbi galibiyetinin moraliyle geliyor. Ben bu maçta her iki takımdan da skora katkı vermesini bekliyorum.

Bologna-Milan üst 1.56

Milan ligde çok iyi gidiyor ve Napoli’nin en büyük takipçisi konumunda. Bologna da fena başlamadı. Ben tempolu ve zevkli bir maç bekliyorum. Porto maçının ardından daha cesur bir Milan izleriz. En az 3 gol göreceğimiz kanısındayım.

Atalanta-Udinese 1 1.32

Atalanta lige biraz yavaş girdikten sonra toparlanmaya başladı. Hem skorları aldılar hem de iyi bir futbol oynuyorlar. Man.Utd önündeki mağlubiyeti telafi ederler. İç sahada oynayacakları bu maçı da kazanmalarını bekliyorum.

Karagümrük-Hatayspor Gol Var 1.51

Ligin en formda ekiplerinden ikisinin karşılaşması haftanın en güzel maçlarından biri olmaya aday. Bu zevkli mücadelede iki takımdan da gol bekliyorum.

Fiorentina-Cagliari 1 1.58

Cagliari geçen hafta ilk galibiyetiyle tanıştı ve birazcık da olsa nefes aldı. Fiorentina ise Venezia deplasmanında mağlup oldu. Ben bu yıl Fiorentina’nın hak ettiği yerde olmadığını ve bu maçı kazanacağını düşünüyorum.

Antalyaspor-Başakşehir İY 0 1.89

Her iki takım da geçtiğimiz haftalarda hoca değişikliğine gitmişti. İlginç bir mücadele bekliyorum, taraf bahsi açısından tahmin etmesi biraz güç ancak ilk yarı eşitlik bozulmayacaktır.

Sivasspor-Adana Demir 1 1.93

Sivasspor ligin en zor deplasmanlarından bir tanesi, bu sezon çok iyi olmasalar da toparlayacaklarını düşünüyorum. Adana Demir’in işi zor. Bu maç tam Sivas için uygun bir karşılaşma. İçeride kazanacaklardır.

Fenerbahçe -Alanyaspor İY 0 2.01

Alanyaspor, Bülent Korkmaz’ın gelmesiyle oldukça iyi bir performans sergiliyor. Galatasaray deplasmanında çok iyi oynamışlardı, Fenerbahçe’ye de kolay teslim olmazlar.

Roma-Napoli Gol Var 1.48

Napoli lige sansasyonel bir başlangıç yaptı ve 8 maç 8 galibiyet ile lider konumda. Ancak bu hafta Roma deplasmanında zor bir maça çıkacaklar. Ben bu maçta iki takımdan da gol bekliyorum.

İnter-Juventus üst 1.64

Juventus lige çok kötü bir başlangıç yapmıştı ancak son haftalarda biraz toparladılar. İnter ise son 3 maçta 1 galibiyet aldı ve biraz geri düştü. Ben bu maçın çok ortada geçmesini bekliyorum. Alternatif olarak üst mantıklı.

Beşiktaş -Galatasaray İY 0 2.02

Beşiktaş sakatlıkların da etkisiyle üst üste puanlar kaybetti ve Galatasaray’la puanları eşit duruma geldi. Bu kritik maçta her iki takımın da ilk yarı son derece kontrollü olmasını bekliyorum.

Getafe-Celta Vigo alt 1.43

Getafe bu yıl maç kazanamadı ve son sırada, Celta Vigo da pek iyi başlayamadı. İki takımın da skor üretme problemi var. Bu karşılaşmanın az gollü geçeceğini düşünüyorum.