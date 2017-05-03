2100 taraftar Arena’ya gidiyor

Sarı-Lacivertli taraftarlar, bu sezon Ülker Stadı’nı boş bıraksa da özellikle deplasmandaki derbilere büyük ilgi gösteriyor!

03 Mayıs 2017, Çarşamba 02:30 Son Güncelleme:
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2100 taraftar Arena’ya gidiyor

Sarı-Lacivertli taraftarlar, bu sezon Ülker Stadı’nı boş bıraksa da özellikle deplasmandaki derbilere büyük ilgi gösteriyor! 2 hafta önce Galatasaray maçında kendilerine ayrılan biletleri kısa sürede tüketen Fenerbahçeli futbolseverler, Beşiktaş derbisini de heyecanla bekliyor. Sarı-Lacivertliler’in karşılaşmaya büyük ilgi gösterdikleri ve kendileri için ayrılan 2100 biletin yine kısa sürede bitmesinin beklendiği kaydedildi.

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