Türkiye Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 19-23 Mayıs tarihlerinde Zatika Spor Salonu’ndaki organizasyonda Türkiye’yi, 10’u kadın 11’i erkek toplam 21 sporcu temsil edecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Karate Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Delihasan, son üç şampiyonada olduğu gibi yine genel sıralamada birinci olmayı hedeflediklerini belirtti.

İki yıl önce İspanya’nın Guadalajara şehrindeki şampiyonada merhum başkan Esat Delihasan’ın hayalini gerçekleştirdiklerini ve kadroda bulunan tüm sporcuların kürsüye çıktığını hatırlatan Delihasan, "Geçen şampiyonada üçü altın 10 madalya kazanmıştık. Kadromuzda çok fazla değişiklik yok. Uzun süredir kamp yapıyoruz ve sporcularımız form olarak iyi durumda. İnşallah burada iki yıl önceki başarıyı tekrar edip madalyalarımızı merhum başkanımıza adamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karate Milli Takımı 2019 yılında İspanya’nın Guadalajara şehrinde düzenlenen 54. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda üç altın, dört gümüş ve dört bronz madalya kazanarak genel sıralamada ilk sırayı almıştı. Karate Milli Takımı 2017 ve 2018 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da genel sıralamada zirveye çıkmıştı.

Geçen yıl 25-29 Mart tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılması planlanan şampiyona yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.

55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası milli takımı temsil edecek 21 sporcu, sıkletleri ve kategorileri şöyle:

Kadınlar:

Ferdi Kata: Dilara Eltemur

Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan

Kumite 61 kilo: Merve Çoban

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur

Kumite 68 kilo: Meltem Hocaoğlu

Takım Kata: Ayşe Yılmaz, Hayrulnisa Çiğildik, Hazel Balık

Takım Kumite: Eda Eltemur, Merve Çoban, Meltem Hocaoğlu, Gülsen Demirtürk

Erkekler:

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu

Kumite 60 kilo: Eray Şamdan

Kumite 67 kilo: Burak Uygur

Kumite 75 kilo: Erman Eltemur

Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş

Kumite 84 kilo: Alparslan Yamanoğlu

Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Takım Kumite: Uğur Aktaş, Burak Uygur, Erman Eltemur, Alparslan Yamanoğlu, Murat Öz, Enes Bulut, Muratcan Deniz

AA