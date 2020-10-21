21 Ekim Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte 2.013 koronavirüs vakası tespit edildiğini, 68 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki vaka sayısı 353.426'a yükseldi, can kaybı ise 9.513 oldu.
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 2.013 olduğunu belirten Bakan Koca, 68 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 12.759.069 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 353.426 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 9.513 olduğu kaydedildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bugün 2.000’den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin