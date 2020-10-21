Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 2.013 olduğunu belirten Bakan Koca, 68 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 12.759.069 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 353.426 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 9.513 olduğu kaydedildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün 2.000’den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin



