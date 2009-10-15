Bir öğrencinin, hakkında çıkan transfer dedikoduları ve Brezilya’ya döneceği şeklindeki haberleri hatırlatması üzerine Roberto Carlos, "Geçtiğimiz 1-2 ay içinde bununla ilgili bir çok haber gazetelere konu oldu, ama ne aralık ne de mayıs ayında gideceğim. Çünkü bunun kararı henüz verilmedi. Bunun kararı, aralık ayında yönetimle yapacağım görüşmede verilecek. Ama bugün aralık ayında gideceğime yönelik bir şey söz konusu değil. Bu karar, aralık ayında verilecek" diye konuştu.





Neden Fenerbahçe’yi tercih ettiği sorusuna ise Fenerbahçeli futbolcu, "Real Madrid’den Türkiye’ye bakarken, Fenerbahçe en çok ilgimi çeken takımdı. Ayrıca benim geldiğim yılda Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olması, beni buraya getiren en büyük etkendi" yanıtını verdi. Söyleşi öncesi "Bir dünya devi" şeklinde tanıtılan Roberto Carlos, ilk kez Türkiye’de bir okulu ziyaret ettiğini, bu nedenle çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Hepinizle Türkçe konuşmak isterdim. Ama zaten 2040 yılına kadar burada olacağım için Türkçe’yi de o sırada zaten öğrenmiş olurum" şeklinde espri yaptı. Eğitimin önemli olduğunu vurgulayan sarı-lacivertli futbolcu, "Benim okumak için hiç vaktim olmadı. Sizin, sonuna kadar eğitimli gitmenizi istiyorum. Bu çok önemli. Bu yoldan ayrılmayın. Eğitiminizin sonuna kadar gidin" şeklinde sözlerle nasihatte bulundu. "TÜRKİYE’DE EN BÜYÜK RAKİPLER ARDA VE MEHMET TOPUZ’DU" Futbol hayatı boyunca en büyük rakiplerinin Figo, Messi ve Eto’o olduğunu ifade eden Roberto Carlos, Türkiye’deki en büyük rakiplerinin ise Galatasaraylı Arda ve Kayserispor’da forma giydiği dönemde Mehmet Topuz olduğunu bildirdi. Fenerbahçe’nin Turkcell Süper Lig şampiyonluğu için en şanslı takım olduğunu ve şampiyon olacağını ileri süren Roberto Carlos, Capello, Del Bosque ve Luxemburgo’yu, birlikte çalışmaktan zevk aldığı teknik direktörler olarak sıraladı. Bir öğrencinin, Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçında Gheorghe Hagi ile arasında geçen bir pozisyonu sorması üzerine Roberto Carlos, "Hatırlamıyorum. Futbolda o kadar çok pozisyon var ki; bunların tümünü hatırlamak da mümkün değil zaten. Ancak Hagi, dünyanın en iyi futbolcularından biridir. Ama her pozisyonu aklımda tutamam" dedi. Söyleşi sonunda Roberto Carlos’a, öğrenciler tarafından çiçek ve plaket verildi. Tüm öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Roberto Carlos, son olarak öğrencilere, "Küçük bir çocukken en çok yapmak istediğim şey, futbolcu olmak ve ünlü biri olmaktı. Tüm bunları dolu dolu yaşadım ve çok mutluyum. Siz de kendinize hedefler belirleyin ve onları dolu dolu yaşayın" şeklinde konuştu. Öte yandan, Roberto Carlos’un okul ziyareti, futbolcunun isteği nedeniyle basına kapalı tutulurken, söyleşiyle ilgili detaylar ve açıklamalar Fenerbahçe Kulübü’nün internet sitesinde yayınlandı.