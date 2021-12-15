Lazer tedavisi leke tedavisi ve cilt yenileme amaçlı bir uygulamadır ve bu yöntem ile başarılı sonuçlar elde edilir. Lazer ışını ile ciltte yaklaşık 100 mikron çapında bir mikrokanal açılır. Daha sonra kişilerin sorunlarına göre C vitamini, retinol, resveratrol, traneksamik asit gibi kök hücre içeren nanopartiküller cilde enjekte edilir. Lazer etkisi ve antioksidanlar aydınlatıcı etkiler sağlar. Bu işlem diğer lazerlerden oldukça farklıdır. Öncelikle tedavinin kısa sürmesi en büyük avantajlarından biridir. Uygulama ise 7-10 dakikada işlem tamamlanır ve ağrısız, acısız bir süreçtir. Bu nedenle anesteziye gerek yoktur. Kısa süreli kızarıklık nedeniyle kişi hemen günlük hayata dönebilir.

Tek işlem ile birçok fayda sağlanır

Bu cilt bakım işlemini gerçekleştiren kişilere birçok avantaj sağlamaktadır. Her şeyden önce klasik cilt bakımı, gözenekleri ve cildi sıkılaştırma, beyazlatma, parlatma, kırışıklıkları giderme, kloazma, pigmenti azaltma, yara izlerini azaltma, boyun bölgesine bakım yapma ve boynu gençleştirme işlevlerine sahiptir.

Bakım işlemi genellikle iki aşamada gerçekleştirilir

4 - 6 dakika süren lazer işleminden sonra ikinci bölümde cildin ihtiyacına göre lazer desteği ile açılan delikler ile kokteyler cilt altına gönderilir. Bundan sonra, ortalama 10 dakikalık bir maske uygulama süresi sağlanır. Tüm cilt tiplerine güvenle uygulanabilir. Mevsim ne olursa olsun, her zaman uygulama yapılabilir. Lekelenme olasılığını azaltmak için güneş korumasına dikkat etmek gerekir.

İşlem kaç kez yaptırılabilir?

Lazer uygulamasının kaç kez yapılması gerektiği kişinin cilt problemlerine bağlıdır. Kişilerin cilt problemlerine göre, genellikle 1-2 hafta arayla, 3-4 defaya bölünerek kullanılır. Genellikle 4 kür tedavi önerilir. Ancak bazen tek seansta bile tatmin edici sonuçlar alınabilmektedir.

Kısa sürede parlak bir cilde sahip olun!

Bu işlem ile kısa sürede daha parlak ve güzel bir cilt görünümüne sahip olunabilir. Ayrıca kısa sürede cilt kalitesini yükseltmek isteyen kişilerin ilk tercihi olabilir. Ciltteki deformasyonları ve yaralanmaları giderebilecek, yeni cilt oluşumunu engelleyebilecek uzun süreli cilt bakım tedavileri arayanlar için de uygundur. Kızarıklık, morarma gibi sorunlara yol açmadan kısa sürede güzelliğin anahtarıdır. Bu nedenle bu işlemin iyileşme süresi çok kısadır. Riski olmayan güvenilir bir uygulamadır.