Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 2 saat 45 dakika sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulunurken 2022 yılı burs ve kredi ücretlerini de duyurdu. Öğrencilere müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki yıl öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisansta 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz." dedi. Böylece öğrenciler yeni yılda kredi ve burslarını yüzde 31 zamlı alacak.

2022 yılı burs ve kredi ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı burs ve kredi ücretlerini açıkladı. Burs ve krediler; lisans öğrencileri için 850, yüksek lisans öğrencileri için 1700, doktora öğrencileri için ise 2550 liraya çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılı burs ve kredi ücretleri açıklaması şu şekilde:

"Bir müjde de üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ülkemiz en kapsamlı burs ve kredi sistemine sahiptir. 2021 yılında 449 bin 355 öğrencimize burs 1 milyon 32 öğrencimize kredi verdik. Bu yıl yüzde 20 artışla 180 bin evladımız burs imkanından faydalanacaktır. Bu ülkede üniversite harçlarını kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Hatırlayın o günleri, harçlardan dolayı yapılan eylemleri hatırlayın. Biz harçları kaldırdık."

Yüzde 31'lik artış

Öğrencilerin aldıkları burs ve kredilerde yaklaşık yüzde 31'lik artış yaptıklarını açıklayan Erdoğan, "Burs, kredi. 45 liracık burs veriyorlardı. Biz onlardan aldık bu iktidarı. Üniversiteye yerleştirme puanlarında ilk 100'e giren öğrencilerimizle, milli sporcularımıza burs sağlıyoruz. Kredi alan tüm öğrencilerimiz geri ödemesini mezuniyet sonrası 2 yıl erteleme hakkı var. Önümüzdeki yıl öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisansta 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.