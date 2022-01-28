4-20 Şubat 2022 tarihleri arasında Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliğinde yapılacak olan 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na Türkiye'den 7 sporcu katılacak. Furkan Akar, Hollanda'da düzenlenen Short Track (Kısa Kulvar) Dünya Kupası'nda ilk 17'ye girerek Türk spor tarihinde bir ilki başarmıştı.

1000 metrede 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kotasını garantileyen Furkan Akar, Türkiye'ye kısa kulvar buz pateninde ilk olimpiyat kotası sevinci ve gururunu yaşatmıştı.

Milli patenci Furkan Akar, Bosna Hersek’te düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde (EYOF 2019) kısa mesafe sürat pateninde gümüş ve bronz olmak üzere iki madalya kazanarak tarihe geçmişti.

Kış olimpiyatlarına katılacak olan Türk Milli takımları içerisinde ilk olarak Çin’e Olimpik Sporcumuz Furkan Akar, Short Track Milli Takım Antrenör Artur Sultangaliyev ve Fizyoterapist Gökhan Koçak gitti.

DHA