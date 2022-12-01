Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda grup maçlarında heyecan 3. maçlarla devam ediyor. Bilindiği üzere Fransa, Brezilya, Portekiz, Senegal, Hollanda, İngiltere ve ABD, son 16 biletini alan takımlar olmuşlardı. Dün oynanan C ve D grubu maçları sonrası Arjantin, Polonya, Avustralya ile Fransa da bir üst tura yükselmeyi başardı. Katar, Kanada, Ekvador, İran, Galler, Suudi Arabistan, Meksika, Danimarka ve Tunus'un ise Dünya Kupası macerası sona erdi. Katar'daki büyük macera, bugün oynanacak E ve F grubu maçlarıyla sürecek.

Bugün hangi maçlar var? 1 Aralık Perşembe Dünya Kupası günün maçları hangi kanalda, saat kaçta?

2022 Dünya Kupası'nda bugün (1 Aralık Perşembe günü) E ve F grubunda maçlar oynanacak. Kosta Rika-Almanya, Japonya-İspanya, Kanada-Fas ve Hırvatistan-Belçika maçları oynanacak, 90 dakikaların tamamlanmasının ardından bir üst tura yükselen takımlar belli olacak.

18.00: (F Grubu) Kosta Rika-Almanya / TRT 1

18.00: (F Grubu) Japonya-İspanya / TRT Spor

22.00: (E Grubu) Hırvatistan-Belçika / TRT 1

22.00: (E Grubu) Kanada-Fas / TRT Spor

2022 Dünya Kupası E Grubu puan durumu :

İspanya / 4 puan Japonya / 3 puan Kosta Rika / 3 puan Almanya / 1 puan

2022 Dünya Kupası F Grubu puan durumu:

Hırvatistan / 4 puan Fas / 4 puan Belçika / 3 puan Kanada / 0 puan

Arjantin lider olarak son 16'da

FIFA 2022 Dünya Kupası D Grubu'nda Polonya ile Arjantin, 974 Stadı'nda karşı karşıya geldi. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie'nin düdük çaldığı karşılaşmanın 39'uncu dakikasında Arjantin'de Lionel Messi'nin kullandığı penaltıyı Polonya kalecisi Wojciech Szczesny kurtardı. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Arjantin, 46'ncı dakikada Alexis Mac Allister ve 67'nci dakikada Julian Alvarez'in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Arjantin, 6 puanla grup lideri olarak son 16 turuna kaldı.

Avustralya istediğini aldı

Avustralya ile Danimarka, Al Janoub Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmayı Cezayir Futbol Federasyonu’ndan Mustapha Ghorbal yönetti. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Avustralya, 60’ıncı dakikada Mathew Leckie’nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Avustralya, Danimarka’yı 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Avustralya grubu 6 puan ve averajla 2’nci, Danimarka ise 1 puanla son sırada bitirdi.

Fransa yenilse de lider!

2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Tunus ile Fransa, Eğitim Şehri Stadı’nda karşı karşıya geldi. Yeni Zelanda Futbol Federasyonu’ndan Matthew Conger’in düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Tunus, 58’inci dakikada Wahbi Khazri’nin attığı gol ile 1-0 öne geçti. Tunus sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Fransa, grubu 6 puan ve averajla lider, Tunus ise 4 puanla 3’üncü sırada tamamladı.

Meksika veda etti

Suudi Arabistan ile Meksika, Lusail Stadyumu’nda karşılaştı. İlk 45 dakikada Meksika’nın yakaladığı pozisyonlara karşı Arabistan iyi mücadelesiyle geçit vermedi. Meksika, müsabakanın 2. yarısında ise baskısının meyvesini aldı. 47'de Henry Martin, takımı adına ilk golü kaydetti: 0-1. 52'de ise sahneye Luis Chavez çıktı ve Meksika’yı 2-0 öne geçirdi. Kalan dakikalar Arabistan yarı diliminde oynanmasına rağmen gruptan çıkmasını sağlayacak golü üretemediler. 90+5'te Arabistan’da Salem Al Dawsari’nin attığı gol maçın skorunu belirledi: 2-1.