15 Ocak Cumartesi günü World Cup Karnavalı kapsamında start almak üzere Dubai’ye uçan, Fedai Kahraman’ın sahibi olduğu, Tevfik Bardakcı’nın antrene ettiği, 2021 yılı G1 Gazi Koşusu, G1 Ankara Koşusu ve G1 Cumhurbaşkanlığı Koşusu galibi Burgas, 25 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek olan 4+ yaşlı safkan İngiliz atlarına mahsus G3 Dubai Millennium Stakes için kayıt yaptıran 16 safkan arasında yer aldı.

Son 8 yılda bu koşuyu 7 kez kazanan Godolphin Ekürisi’nin geçen yıl bu koşudan galip ayrılan safkanı Star Safari, 2017-2020 yılları arasında 4 Grup 1 koşu galibiyeti bulunan tecrübeli safkan Barney Roy, G3 koşu galibi Volcanic Sky, G2 plasesi bulunan Royal Fleet ve Listed koşu galipleri Integrant ve Maydanny, Dubai Millennium Stakes için kayıt yaptıran safkanlar arasında yer alıyor.

TJK TV ve TAY TV ekranlarından naklen yayınlanacak ve üzerine müşterek bahis kabul edilecek olan Dubai Millennium Stakes ve günün diğer koşuları için deklareler ise 23 Şubat Çarşamba günü ilan edilecek.