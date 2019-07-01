2019 Türkiye Gençler Şampiyonası başladı

Miller Holding sponsorluğunda yapılan 2019 Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası 1 Temmuz 2019 tarihinde Karadeniz Vakfı ev sahipliğinde başladı.

Turnuvanın açılışı Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Karadeniz Vakfı Başkanı Yusuf Cevahir, TSF Başkan Vekili Aşkın Keleş, Karadeniz Vakfı Genel Sekreteri Hüseyin Güler, İl Temsilcisi Rıza Öney, İstanbul ilçe temsilcileri, turnuva Başhakemi IA Fuat Ergür, Turnuva gözlemcisi IA Hakan Özgür, turnuva direktörü Selda Serenli Elden, sporcular ve sporcu aileleri katılımıyla gerçekleşti. Turnuvaya 34 farklı ilden, 6`sı ünvanlı toplam 190 genç sporcu katılım gösteriyor.

Turnuva açılış konuşmalarında TSF Başkanı Gülkız Tulay Türkiye Gençler Şampiyonasının genç satranççıların gelişimleri için çok önemli bir turnuva olduğunu ve genç milli takım kampı sonrası pek çok milli sporcuyu bu turnuvada görmekten duyduğu memnuniyeti belirtti. Tulay turnuvanın uzun yıllardır sponsorluğunu sürdüren Miller Holding`e ve turnuvanın ev sahipliğini gerçekleştiren Karadeniz Vakfı`na teşekkürlerini sundu.

Karadeniz Vakfı Başkanı Yusuf Cevahir ise genç satranç sporcularını Karadeniz Vakfı`nda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını, özellikle gençlere önem vererek bu turnuvalara destek olduklarını belirtti.