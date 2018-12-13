Yenilenen formatıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Avrupa Altın Ligi’nde bronz madalya kazanma başarısı gösteren A Milli Erkek Takımı’nın, 2019 yılı organizasyonundaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2019 Avrupa Altın Ligi’nin kura çekimi, CEV’in Lüksemburg’taki merkez ofisinde gerçekleştirildi.

Kura çekimi sonucunda ay-yıldızlı ekip, A Grubu’nda Belçika, Slovakya ve Letonya ile eşleşti.

Toplam 6 ayaktan oluşan ve 3 grup şeklinde lig usulü oynanacak müsabakalar sonucunda, gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, "Dörtlü Final" müsabakaları oynamaya hak kazanacak.

CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final’inde ilk iki sırada yer alacak takımlar, FIVB Challenger Kupası’nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası’nda şampiyon olan takım ise gelecek yıl FIVB Voleybol Uluslar Ligi biletini alacak.

2019 CEV Avrupa Altın Ligi’nde ilk karşılaşmalar 25-26 Mayıs 2019’da, "Dörtlü Final" mücadeleleri ise 22-23 Haziran 2019 tarihlerinde oynanacak.

Kura çekimi sonucu oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: Türkiye, Belçika, Slovakya, Letonya.

B Grubu: Hollanda, Estonya, İspanya, Hırvatistan.

C Grubu: Finlandiya, Çekya, Ukrayna, Belarus.