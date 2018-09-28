2018 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası başlıyor

2018 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, yarın Japonya’da başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIVB Uluslar Ligi 6’lı Finaller organizasyonunun finalinde ABD’ye 3-2 kaybederek gümüş madalyada kalan A Milli Kadın Takımı, Dünya Şampiyonası’nda B Grubu’nda yer alacak.

Milliler; Çin, İtalya, Bulgaristan, Kanada ve Küba ile karşı karşıya geleceği B Grubu’nda maçlarını Sapporo kentindeki 8 bin seyirci kapasiteli Hokkaido Prefectural Spor Salonu’nda oynayacak.

Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki milli takımın kadrosunda yer alan sporcular ve maç programı (TSİ) şöyle:

Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Cansu Özbay, Çağla Akın, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Şeyma Ercan, Derya Cebecioğlu, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Hatice Gizem Örge Güner, Şebnem Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu.

Program

Yarın:

10.10 Türkiye-Kanada

30 Eylül Pazar:

13.20 Türkiye-Çin

2 Ekim Salı:

10.10 Türkiye-Bulgaristan

3 Ekim Çarşamba:

07.40 Türkiye-İtalya

4 Ekim Perşembe:

10.10 Türkiye-Küba

AA