Basketbol 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası’nda yarı finalistler belli oldu.
İspanya’nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvada, çeyrek final maçları sona erdi.
Rakiplerini mağlup eden ABD, Avustralya, Belçika ve ev sahibi İspanya, adlarını yarı finale yazdırdı.
Turnuvada yarın, yarı final ile 5-8’incilik klasman maçları oynanacak.
Çeyrek final maçlarında alınan sonuçlar ve yarının programı şöyle:
ABD-Nijerya: 71-40
Avustralya-Çin: 83-42
Belçika-Fransa: 86-65
Kanada-İspanya: 53-68
- Yarı final eşleşmeleri:
ABD-Belçika
Avustralya-İspanya
- 5-8’incilik klasman maçları
Nijerya-Fransa
Çin-Kanada
AA