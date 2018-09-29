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2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda yarı finalistler belli oldu

Kupada yarı final eşleşmeleri, ABD-Belçika ve Avustralya-İspanya şeklinde oldu

29 Eylül 2018, Cumartesi 10:56
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Basketbol 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası’nda yarı finalistler belli oldu.

İspanya’nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvada, çeyrek final maçları sona erdi.

Rakiplerini mağlup eden ABD, Avustralya, Belçika ve ev sahibi İspanya, adlarını yarı finale yazdırdı.

Turnuvada yarın, yarı final ile 5-8’incilik klasman maçları oynanacak.

Çeyrek final maçlarında alınan sonuçlar ve yarının programı şöyle:

ABD-Nijerya: 71-40

Avustralya-Çin: 83-42

Belçika-Fransa: 86-65

Kanada-İspanya: 53-68

- Yarı final eşleşmeleri:

ABD-Belçika

Avustralya-İspanya

- 5-8’incilik klasman maçları

Nijerya-Fransa

Çin-Kanada

AA

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