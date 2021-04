20-21-22 Nisan Fanatik iddaa tahminleri

Süper Lig'de hafta içi maçlarının heyecanı yaşanacak. 36. haftada yine birbirinden kritik mücadelelerek oynanacak.Şampiyonluk yarışında kritik bir döneme girdiğimiz ve her puanın hem ligin üstü hem de altı için hayati olduğu bu haftalarda heyecan yüksek seviyede... Fanatik İddaa’nın usta yazarı Can Tongo da haftanın önemli karşılaşmalarını sizler için değerlendirdi. İşte Fanatik İddaa farkıyla Can Tongo’nun iddaa tahminleri…

Karagümrük-Göztepe​ Gol Var​ - 1.55

Karagümrük son maçında Galatasaray’a konuk olmuştu ve oynadığı oyunla beğeni toplamıştı. Farioli iyi sinyaller verdi. Göztepe de son maçını Galatasaray’la oynadı ve tutunamadı. Bu maçta Karagümrük üstün oynar ancak KG Var daha ideal.

Sivas-Beşiktaş ​üst​ - 1.75

Sivas mevcut form grafikleri göz önünde bulundurulduğunda, ligimizin en formda üç takımından biri. Beşiktaş zirve yarışında ciddi bir avantaja sahip olsa da Ankaragücü mağlubiyeti keyifleri kaçırdı. Tercihim 2.5 üst.

Köln-Leipzig​ 2 - ​1.34

Köln, Almanya Bundesliga’da kalmak adına mücadele ediyor. Zaman zaman büyük takımlar karşısında çok kompakt savunma yapsalar da bu maçta diş geçiremezler. Leipzig’in bu maçta kazanmasını bekliyorum.

H.Verona-Fiorentina​ Gol Var​ - 1.79

Hellas Verona son dönemde kısıtlı kadrosu olmasının problemlerini yaşıyor. Fiorentina ise Sassuolo önünde ezildi. Bu maçta reaksiyon bekliyorum. KG Var ideal.

Ankaragücü-Denizli​ 1 - ​1.68

Ankaragücü son maçında Beşiktaş’tan 1 puan almayı başardı. Maçın ikinci yarısında harika oynadılar. Denizli, Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı. Bu karşılaşmada Hikmet Karaman ve öğrencileri 3 puanı alırlar.

Galatasaray-Trabzon​ Ev 1.5 üstü​ - 1.84

Galatasaray açısından son Göztepe maçındaki zafer çok önemliydi. Kerem Aktürkoğlu 3 golü ile öne çıktı. Bu maç Trabzon önünde zirveye tutunmak adına önemli bir fırsat. Galatasaray en az 2 gol bulur.

Milan-Sassuolo​ Gol Var​ - 1.52

Milan’ın şampiyonluk şansı neredeyse imkansız olsa da, ligin ikinci sırasında tamamlamak istiyorlar. Sassuolo harika oynuyor. De Zerbi’nin ekibi son maçta inanılmazdı. Bu maçta Gol Var daha mantıklı.

Bologna-Torino ​İY 0.5 üstü​ - 1.34

Bologna, Spezia’yı 4-1 mağlup etmeyi başardı. İki zorlu maç ardından bu sonuç çok kıymetliydi. Torino ise Roma önünde 3-1 kazanmasını bildi. Bu maç golle başlar.

Crotone-Sampdoria​ 2​ - 1.81

Crotone gelecek sezon çok büyük bir mucize olmazsa İtalya Serie B’de mücadele edecek. Sampdoria ise Hellas Verona önünde çıkışını sürdürdü. Bu maçta da Ranieri’nin öğrencileri sorun yaşamayacaktır.

A.Madrid-Huesca​ 1 - ​1.34

Atletico Madrid son maçta Eibar önünde Felix ve Suarez olmadan 5-0 kazanmasını bildi. Correa öne çıkmayı başardı. Huesca ligde kalmak adına mücadele ediyor. Kalite farkı çok bariz, Atletico Madrid kazanacaktır.

Roma-Atalanta ​üst - ​1.47

Roma son maçında Torino önünde 1-0 öne geçmesine rağmen 3-1 kaybetti. Çok yoğun bir fikstürden geçiyorlar. Atalanta çok moralli. Juventus’u devirmeyi başardı. Bu maçta deplasman ekibine yakın olsam da 2.5 üst daha banko.

Napoli-Lazio ​Gol Var - ​1.55

Napoli, 9’da 9 yapan İnter’den puan almayı başardı. Lazio ise son 4 maçını da kazandı ve iyi gözüktü. Bu maçta karşılıklı goller doğru bir seçim olacaktır.