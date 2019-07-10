2 sene rötarlı Kolarov

Kruse, Emre, Allahyar, Muriç, Altay... Transferde gaza basan Fenerbahçe’nin son bombası Aleksandar Kolarov oldu. Sırp futbolcuyla daha önce el sıkışan yönetim, sonunda Roma’yı da ikna etti. Artık resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Kolarov, 2 yıl rötarlı bir şekilde Fenerbahçe formasını giyecek! 2017-18 sezonunun başında Manchester City’den ayrılma kararı alan Sırp sol bek, o dönemde de Sarı-Lacivertliler’in gündemine gelmişti. Aziz Yıldırım’ın takımda görmeyi çok istediği Kolarov için İngiliz ekibiyle el sıkışıldı. Yıldırım, oyuncuyla görüşmeye dönemin idari menaceri Hasan Çetinkaya’yı gönderdi.

Sadece 100 bin Euro fazla!

Çetinkaya, Kolarov ve menaceriyle masaya oturdu. Teklifte senelik 3 milyon Euro’ya kadar çıktı. Ancak tecrübeli futbolcu 4 milyon Euro’da diretince, Sarı-Lacivertliler geri adım attı. Devreye giren Roma, City ile 5 milyon Euro’ya anlaştı. Kolarov, senelik 3.1 milyon Euro’dan 3 yıllık imzayı attı!