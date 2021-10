İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. Avrupa kupalarında heyecan tüm hızıyla sürerken merak edilen karşılaşmalar, cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun yorumlarına mutlaka göz atın.

Brighton-Arsenal Gol Var 1.61

Brighton ligin seyir zevki açısından bütçesini de göz önünde bulundurunca en pozitif takımlarından. Arsenal ise Tottenham önünde Arteta döneminin en iyi futbolunu oynadı. Karşılıklı goller izleriz.

Chelsea-Southampton 1 1.26

Chelsea, Şampiyonlar Ligi’nde Juventus karşısında tek kale oynasa da, o golü bulamadı. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan Tuchel’in öğrencileri, Southampton önünde kazanacaktır.

Beşiktaş -Sivas Dep 0.5 üstü 1.41

Beşiktaş açısından Ajax sınavı geride kaldı ve milli ara öncesinde birçok oyuncunun yokluğunda Sivas’ı konuk edecekler. Bu kadar eksiğin olduğu bir ortamda Sivas golüne bahis almak son derece mantıklı.

Bologna-Lazio Gol Var 1.54

Bologna bu sezon kendini net bir şekilde belli etti. Kalelerini gole kapamakta oldukça zorlanıyorlar. Hücumda üretkenler. Lazio yorgun gelecek, KG Var mantıklı.

Fenerbahçe -Kasımpaşa 1 1.42

Avrupa sınavı ardından Fenerbahçe, bir maçı da iç sahada oynayacak. Takımın seyahat etmeyecek olması avantaj. Kasımpaşa çok kırılgan bir ekip. Takım savunmasındaki zaafları Fenerbahçe lehine çevirir. Olympiakos maçının yaralarını sarar.

Rize- Galatasaray 2 1.61

Rizespor ligimizin en formsuz takımlarından birisi olarak dikkat çekiyor. Galatasaray, Marsilya deplasmanın yorgunluğuyla gelecek olsa da iki takım arasında bariz bir kalite farkı var. Marsilya’dan moralli dönen Galatasaray kazanır.

Fiorentina-Napoli Gol Var 1.62

Fiorentina bu sezon ligin üst sıralarında bitirmek için oldukça kararlı gözüküyor. Napoli belki de Avrupa’nın en formda 5 takımı içerisinde. Buna rağmen karşılıklı goller en ideal tercih.

Atalanta-Milan Gol Var 1.51

Atalanta son maçında Young Boys’u Pessina’nın golüyle mağlup etmeyi başardı. Milan ise Atletico Madrid karşısında son dakika golüyle kaybetti. Taraflar goller bulurlar.