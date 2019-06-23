‘1.Lig’de Akhisar misafir takım’

Son iki sezonda önce Erzurumspor’u, sonra Gazişehir’i hedefe ulaştıran Altıparmak, Akigo’yu da yeniden Süper Lig’e çıkartacağına inanıyor. Başarılı teknik adam, “Akhisarspor 1.’inci Lig’de misafir takım olacak. Layık olduğumuz Süper Lig’e döneceğiz. Taraftarımız rahat olsun, çok güzel bir taktım yapacağız. Tek amaç var, şampiyonluk” ifadelerini kullandı. Akigo’nun transferindeki 1 numaralı hedefi ise Altay’ın gol kralı Marco Paixao.