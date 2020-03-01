İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta evinde Yomraspor'u 2-0 mağlup edip zirve iddiasını sürdüren 1928 Bucaspor, yarın alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Kızılcabölükspor'a misafir olacak. Kızılcabölük Semt Sahası'nda saat 14.30'da başlayacak maçta Yunus Dursun düdük çalacak. Ev sahibi ekipte sakatlıkları süren Ertuğrul, Alper Hamdi ve Emre Adiloğlu, 1928 Bucaspor maçında forma giyemeyecek. Konuk Buca'da ise tedavisi devam eden Nihat görev alamayacak. Müsabaka öncesi Kızılcabölükspor 1 maç eksiği ile 26 puanla 14. sırada yer alırken, 1928 Bucaspor 42 puanla Play-Off hattında 5. basamakta.