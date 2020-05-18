Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tarihi bir koşu projesi ile tüm Türkiye ile birlikte kutlayacak. Etkinlik 19 Mayıs’ta düzenlenecek “19 Mayıs 1919 Koşusu” ile başlayacak. Sports TV, S Sport ve Türkiye Atletizm Federasyonu YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak “19 Mayıs 1919 Koşusu” 19 saat, 19 dakika sürecek.