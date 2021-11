İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. Avrupa'da heyecan lig ve kupa maçlarıyla sürerken merak edilen karşılaşmalar, cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun yorumlarına mutlaka göz atın.

Başakşehir-Sivas Gol Var 1.75

Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetimindeki son dört maçı da kazandı. Sivasspor ise geçen seneki performansından uzak konumda ama hala zorlu bir rakip konumundalar. İki takımın da gol bulacağını düşünüyorum.

Alanya- Beşiktaş 2 2.26

Beşiktaş artık Avrupa serüvenini geride bırakıp ligde çıkış yakalamak istiyor. Alanyaspor ise ligin gözde ekiplerinden. Milli takımda son maçta iki gol atan Larin formda gözüküyor. Zor da olsa Beşiktaş’ın kazanacağını düşünüyorum.

Lazio-Juventus Gol Var 1.62

8. sıradaki Juventus ile 5. basamaktaki Lazio karşı karşıya geliyor. Ronaldo’nun gidişiyle Juventus'ta adeta bir çöküş başladı. Bu maçı kim kazanırsa sürpriz olmaz, o yüzden karşılıklı Gol Var diyorum.

Leicester-Chelsea Dep 1.5 üstü 1.81

Leicester bu sezon Avrupa kupalarında da mücadele ettiği için zaman zaman kolay puan kayıpları yaşayabiliyor. Chelsea ise geniş kadrosunun avantajlarını net bir şekilde kullanıyor. Bu maçta da rakibi karşısında en az 2 gol bulurlar.

Watford-Man.Utd 2 1.43

Watford kadro kalitesi olarak Premier Ligi’nin seviyesinin altında. Manchester United adına hoca çok tartışılıyor. Bu arayı iyi değerlendiren Solskjaer’in öğrencileri, deplasmanda kazanır.

Newcastle-Brentford Gol Var 1.67

Newcastle, uzun yıllar boyunca Bournemouth’un başında izlediğimiz Eddie Howe ile anlaştı. Brentford seyr zevki yüksek bir ekip. Bol pozisyonlu bir maç bekliyorum. KG Var diyeceğim.

Wolves-West Ham Dep 1.5 üstü 2.16

Wolves adına tablo çok daha olumlu gözükse de, bu maçta rakipleri yoluna dolu dizgin devam eden West Ham olacak. Çok rahat pozisyona giren Moyes’un öğrencileri, bu maçta en az 2 gol bulacaktır.

A.Villa-Brighton Gol Var 1.69

Aston Villa adına teknik adam değişikliği yaşandı. Rangers çatısı altında harika iş çıkaran Gerrard ile anlaştılar. Brighton ise Graham Potter yönetiminde oynadığı oyunla takdir toplamaya devam ediyor. Gol Var mantıklı seçim.

Liverpool-Arsenal 1 1.41

Liverpool milli ara öncesinde son maçta West Ham’a kaybetmişti. Arsenal çok iyi bir çıkış yakalasa da, son yıllarda Liverpool karşısında çok zorlanıyor. Son 10 maçta yalnızca 1 kere kazanabilen Arsenal’in işi zor. Liverpool iç sahada kazanır.

Altay-Adana Demir üst 1.64

Altay takımına galibiyet lazım. Beş maçtır kazanamıyorlar. Demirspor ise son maçta Hatay'a karşı galip geldi. Bu maçta goller konuşur ve barem aşılır, tercihim 2.5 Üst!

Konya-Rize 1 1.63

Rizespor bu sene hayal kırıklığı yaratmış durumda. Son sırada yer alıyorlar. Konyaspor’un ise iç saha performansı son derece olumlu. İlhan Palut‘un öğrencilerinin iç sahada galip geleceğini düşünüyorum.

Galatasaray - Fenerbahçe Gol Var 1.62

Haftanın maçında Galatasaray evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Kapalı gişe oynanacak bu mücadelede Galatasaray mutlaka büyük bir baskı kuracaktır. Ancak Fenerbahçe geçmişte de ne kadar kötü durumda olursa olsun bu maçları hep iyi oynamıştır. Gol Var ideal.

İnter-Napoli 1 2.00

Hakan Çalhanoğlu'lu İnter, evinde Napoli'yi ağırlıyor. Napoli lider konumda. Ancak İnter'in de zirve yarışını bırakmaya hiç niyeti yok. Zor da olsa içeride galip geleceklerini düşünüyorum.

Kayseri-Göztepe ÇŞ 0-2 1.37

Göztepe bu sene bekleneni verebilmiş konumda değil. Ev sahibi Kayseri'nin fena bir kadrosu yok ama performans olarak gerideler. Göztepe kaybetmez diyorum.

Trabzon-Gaziantep Gol Var 1.70

Bu senenin flaş ekibi Trabzonspor namağlup bir biçimde Gaziantep’i konuk ediyor. Kendi evlerinde mutlak favoriler. Erol Bulut’un da bu maça özel hazırlandığını düşünüyorum. Karşılıklı Gol Var benim önereceğim bahis.

Vallecano-Mallorca 1 1.69

Falcao önderliğindeki Rayo Vallecano takımı hiç de fena gitmiyor. Göze hoş gelen bir futbol oynuyorlar, Mallorca'yı mağlup edeceklerini düşünüyorum. Maç sonucu 1 tercihini öneriyorum.

H.Verona-Empoli 3.5 altı 1.46

Aynı puanda olan iki takımın mücadelesini izleyeceğiz. Kısır bir Serie A orta sıra mücadelesi olacağı kanısındayım. Taraf bahsinden ziyade, gol bahsine yöneleceğim ve bu maça 3.5 alt diyeceğim.

Torino-Udinese 1 1.90

Torino deplasmanda pek güven vermiyor ama içeride galip gelmesini beceriyorlar. Golcü Belotti form tutmuş durumda. Bu hafta evlerinde kazanacaklarını düşünüyorum.