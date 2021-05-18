18 Mayıs koronavirüs tablosu... Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı araştırılıyor. Türkiye'de son 24 saatte 217.276 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11.937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti. 10.125 kişinin koronavirüs tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4.971.245’e yükseldi. İşte son dakika koronavirüs gelişmeleri.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 18 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 217.276 testle birlikte toplam test sayısı 51.294.008'e ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 916 hastayla birlikte 11.937 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5.139.485’ye çıktı. Can kaybı da 203 artarak 45.186’ya yükseldi.
Verilere göre 10.125 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4.971.245’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.2, ağır hasta sayısı da 2.232 oldu.