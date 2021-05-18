Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 18 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 217.276 testle birlikte toplam test sayısı 51.294.008'e ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 916 hastayla birlikte 11.937 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5.139.485’ye çıktı. Can kaybı da 203 artarak 45.186’ya yükseldi.

Verilere göre 10.125 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4.971.245’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.2, ağır hasta sayısı da 2.232 oldu.