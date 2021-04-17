Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2973 olduğunu belirtilirken, 288 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 43.467.516 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 35.608 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 62.606 olarak açıklandı