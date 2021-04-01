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16 milli sporcu, Bulgaristan’da madalya mücadelesi verecek

Avrupa Tekvando Şampiyonası, 8-11 Nisan tarihlerinde Bulgaristan’da düzenlenecek. Organizasyonda 16 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

01 Nisan 2021, Perşembe 19:36 Son Güncelleme:
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16 milli sporcu, Bulgaristan’da madalya mücadelesi verecek

Avrupa Tekvando Şampiyonası, 8-11 Nisan tarihlerinde Bulgaristan’da düzenlenecek. Başkent Sofya’da gerçekleştirilecek organizasyonda 8’er kadın ve erkek milli sporcu tatamiye çıkacak.

Avrupa Şampiyonası’nda madalya mücadelesi verecek milli tekvandocular şöyle:

Kadınlar

46 kilo: Rukiye Yıldırım

49 kilo: Merve Dinçel

53 kilo: Zeliha Ağrıs

57 kilo: Hatice Kübra İlgün

62 kilo: İrem Yaman

67 kilo: Nur Tatar

73 kilo: Nafia Kuş

73 kilo: İkra Kayır

Erkekler

54 kilo: Görkem Polat

58 kilo: Cihat Çakmak

63 kilo: Hakan Reçber

68 kilo: Emircan Turan

74 kilo: Ferhat Muhammet Saroğlu

80 kilo: Hasan Can Lazoğlu

87 kilo: Orkun Ateşli

87 kilo: Emre Kutalmış Ateşli

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