16 milli sporcu, Bulgaristan’da madalya mücadelesi verecek

Avrupa Tekvando Şampiyonası, 8-11 Nisan tarihlerinde Bulgaristan’da düzenlenecek. Başkent Sofya’da gerçekleştirilecek organizasyonda 8’er kadın ve erkek milli sporcu tatamiye çıkacak.
Avrupa Şampiyonası’nda madalya mücadelesi verecek milli tekvandocular şöyle:
Kadınlar
46 kilo: Rukiye Yıldırım
49 kilo: Merve Dinçel
53 kilo: Zeliha Ağrıs
57 kilo: Hatice Kübra İlgün
62 kilo: İrem Yaman
67 kilo: Nur Tatar
73 kilo: Nafia Kuş
73 kilo: İkra Kayır
Erkekler
54 kilo: Görkem Polat
58 kilo: Cihat Çakmak
63 kilo: Hakan Reçber
68 kilo: Emircan Turan
74 kilo: Ferhat Muhammet Saroğlu
80 kilo: Hasan Can Lazoğlu
87 kilo: Orkun Ateşli
87 kilo: Emre Kutalmış Ateşli