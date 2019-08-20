15 transferle hüsran!

Tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren Gaziantep Gazişehir, Kadıköy’de görücüye çıktı. Fenerbahçe karşısında maça kötü başlayan Güneydoğu ekibi, ilk yarıda üst üste goller yedi. Maçın genelinde oldukça kopuk ve etkisiz gözüken Gazişehir takımından beklentiler çok farklıydı. Çünkü Gaziantep ekibi, şu ana kadar tam 15 yeni oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Anadolu kulüpleri arasında transfer döneminin en hareketli ekibi olan Gazişehir, oynadığı futbol ile gelecek adına olumlu sinyaller vermedi.

İddialı gelmişlerdi

Maç öncesinde iddialı konuşan ve “Fenerbahçe’nin kadrosuyla aramızda çok fark yok” diyen Sumudica ise farklı skorun ardından adeta şok yaşadı. Kulübede oturup kaldı. Gazişehir haftaya taraftarı önünde Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Başkent ekibi, geçen sezon Gazişehir ile 1. Lig’de mücadele etmişti.