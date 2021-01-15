Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 921 olduğunu belirten Bakan Koca, 169 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 27.066.653 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 23.664 olduğu kaydedildi.

Vaka sayısı ise 8.314 olarak açıklandı.