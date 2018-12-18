1461 Trabzon-Ümraniyespor maç sonucu: 3-1

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 1461 Trabzon ile Ümraniyespor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi 1461 Trabzon 3-1 kazanmasına rağmen, ilk maçta evinde 4-1 galip gelen Ümraniyespor, kupada son 16 turuna yükseldi.
Maçtan dakikalar
45. dakikada karşılaşmanın hakemi Murat Erdoğan, Arif Birşen'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
45+1. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Leandrinho, kaleci Bahadır Han Güngördü'nün sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
54. dakikada Furkan Tütüncü'nün sağdan ortasında, ceza alanı içinde topu göğsüyle kontrol eden Burak Temir, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1
61. dakikada Ahmet Eren'in sol taraftan pasında kale sahası içindeki Furkan Tütüncü'nün vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağalarla buluştu. 2-1
87. dakika 1461 Trabzon'un sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Yunus Emre Çakır'ın kafa ile havalandırdığı topu kale sahası içinde Furkan tamamladı. 3-1
İHA