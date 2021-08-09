14. Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı

İSTANBUL, (DHA) – Şile Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 14. Geleneksel Şile Yağlı Güreşler turnuvası için geri sayım başladı. Belediye, 13 Ağustos Cuma 14.30 Şile Marina Etkinlik Çayır’ında güreş sporcularını misafir etmeye hazırlanıyor.

Şile Belediye meydanında mehteran takımı ve sporcuların kortej yürüyüşü ile başlayacak olan etkinliklerde 14 farklı boyda güçlerini ve tekniklerini sergileyecek olan güreşçilerin yanı sıra baş pehlivanlar da er meydanında yer alacak.

14. Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri’nin tüm güreş severler tarafından heyecanla beklendiğini söyleyen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Ata sporu olan yağlı güreşlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için geleneksel hale gelmiş güreş turnuvası hem spor hem de kültürel değerler açısından önemli bir yere sahip, biz de Şile Belediyesi olarak bu değeri yaşatmaya devam edeceğiz“ dedi.

Ali gürbüz, Recep Kara, İsmail Koç, Fatih Atlı, Serhat Gökmen gibi sporcuların yer alacağı güreş turnuvasında dereceye giren sporcular madalya, kupa ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.