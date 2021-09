İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda heyecan başlayacakken merak edilen karşılaşmalar, cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun yorumlarına mutlaka göz atın.

Villarreal - Atalanta | ​Gol Var - ​1.51

Villarreal bu sezonun başından bu yana kazanamadı. Unai Emery’nin öğrencileri geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi kupasını müzesine götürmeyi başarmıştı. Atalanta ise henüz alışılagelmiş oyunundan uzak. KG Var mantıklı tercih.

Sevilla - Salzburg​ | Gol Var - ​1.55

Sevilla bu maçın favorisi olarak gösterilse de, çok formda bir Salzburg ile karşılaşacaklar. Avusturya ekibi son 10 maçının tamamında kazanmayı başardı. Adeyemi hücum hattında çok formda. Bu maçta taraflar karşılıklı goller bulurlar.

Beşiktaş - Dortmund​ | Gol Var​ - 1.53

Tüm Türkiye’nin ekran başında olacağı maçta, Beşiktaş grubun en zorlu takımlarından birini konuk edecek. Dortmund gol yollarında etkin olsa da savunmada çok basit hata yapıyor. Her iki takım da skora katkı verir.

A. Madrid - Porto​ | 1 & 4.5 Altı - 1.61

A.Madrid, son Espanyol maçının ilk yarısında çok kötü oynasa da ikinci yarı oynadığı oyunla Carrasco’nun oyuna karakter koymasıyla kazandı. Porto önünde iç sahada kazanırlar.

Rangers - Lyon | ​Üst​ - 1.63

Rangers son dönemde iyi bir ritim yakaladı ve son 6 resmi maçından 5 galibiyet çıkarmasını bildi. Buna rağmen Lyon oyununda net bir şekilde gelişme var. Bu maçın gollü geçmesi son derece olası.

PSV - Sociedad​ | 1 - ​2.13

Sezon başından bu yana en çok beğendiğim takımlar arasına giren PSV, son derece kıran kırana geçen eşleşmede Benfca’ya elenmişti. O maçın yaralarını sarmak ve moral depolamak adına Sociedad iyi bir fırsat. Kazanırlar!

Leicester - Napoli​ | ÇŞ 02​ - 1.40

Leicester bu sezon inişli çıkışlı bir grafikle başladı. Wolves ve Norwich’i yenseler de West Ham maçı endişe vericiydi. Rakipleri çok formda bir Napoli olacak. Ben bu deplasmandan İtalyan temsilcisinin mutlu ayrılmasını bekliyorum.

E. Frankfurt - Fenerbahçe ​ | Gol Var - ​1.56

Eintracht Frankfurt, bu grubun en kuvvetli takımlarından birisi olarak gözüküyor. Buna rağmen Fenerbahçe coşkulu bir oyuna sahip. Zor bir maç olur ancak taraflar gol bulurlar.

Galatasaray - Lazio​ | Üst - ​1.63

Galataray açısından derbinin yaralarını sarmak adına iyi bir fırsat. Lazio son maçında Milan önünde çok çaresiz gözüktü. Galatasaray ilk 30 dakikada gerçekleştirdiği oyunla rakibi karşısında psikolojik üstünlüğü alabilir. Buna rağmen üst!

L.Moskova - Marsilya | ​Gol Var - ​1.62

Ralf Rangnick’i sportif direktörlük koltuğuna getiren L.Moskova açısından zorlu bir maç bekliyorum. Marsilya, Sampaoli ile güzel futbol oynuyor. Bu maçta tarafların gol bulması son derece olası.

Betis - Celtic | ​1 - ​1.60

Betis, Manuel Pellegrini ile bariz bir topa sahip olma oyunu oynuyor. Bu felsefelerini Real Madrid karşısında bile gösterdiler. Celtic’in bu maçta direnemeyeceğini düşünüyorum. Betis maç sonunda 3 puanı cebine koyar.

D.Zagreb - West Ham​ | Dep 1.5 Üstü - ​1.82

Dinamo Zagreb, Sheriff’e elenerek çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı ve Kupa 1’in dışında kalmıştı. West Ham oldukça zorlu bir maç onlar için. Moyes’un ekibi 2 gol bulur.