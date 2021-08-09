Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, düzenlenen tanıtım toplantısında, ömrünü güreşe adayan ve adını altın harflerle tarihe yazdıran Taşçı’nın Türk milletinin gönlüne taht kurmuş başpehlivanlar arasında olduğunu söyledi.

Elde ettiği sayısız başarı ve kente yaşattığı gururlardan dolayı Taşçı’yı tebrik eden Gündoğdu, 13. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde son Kırkpınar şampiyonu Ali Gürbüz, Faruk Akkoyun, İsmail Koç, Recep Kara, İsmail Balaban başta olmak üzere 70 başpehlivan, 75 başaltı, 80 büyük orta, 50 küçük orta, büyük boy pehlivanı ile diğer boylarla bine yakın güreşçinin el bağlamasını beklediklerini bildirdi.

Her yıl güreşlerin temmuzda yapıldığını, bu yıl salgın şartları nedeniyle Kırkpınar sonrası düzenlediklerini aktaran Gündoğdu, önümüzdeki yıl bir aksilik olmaması halinde yine organizasyonu Kırkpınar öncesi düzenleyeceklerini kaydetti.

Gündoğdu: "Organizasyonda 1 ton yağ kullanılacak"

Balamir Gündoğdu, geleneksel hale gelen Sekapark Yağlı Güreşleri’ni sonraki nesillere aktarmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sekapark yağlı güreşlerinde başpehlivanlığı kazanacak güreşçimize her yıl olduğu gibi bu sene de altın kemer takacağız. Diğer boylarda derece yapan sporcularımıza para ödülleri, kupalar ve madalyalar verilecek. Bu sene, başpehlivanımız için hazırladığımız altın kemerin değeri 41 bin liradır. Boylarında dereceye giren pehlivanlarımıza ise toplamda 650 bin lira para ödülü dağıtılacak. 14 farklı kategoride yapılacak yağlı güreşlerde her boyda 4 madalya ve para ödülü verilecek. Ayrıca organizasyonun tamamında 1 ton yağ kullanılacak."

Güreş otoritelerinin "efsane güreşçi" olarak nitelendirdiği, altın kemerin iki kez ebedi sahibi olan Ahmet Taşçı ise böyle bir değere layık görülmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Kocaeli’nin, Türkiye’de yağlı güreşlerde büyük yeri olduğunu, elde edilen 5 altın kemerin üçünün Kocaeli pehlivanlarına nasip olduğuna dikkati çeken Taşçı, "İsteriz ki daha nice altın kemerler Kocaeli’ye gelsin fakat bu ara Antalya ve Karadeniz pehlivanları oldukça iddialı. Ata sporunu, peygamber sporumuzu destekleyen yöneticilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Gündoğdu, Taşçı ve toplantıya katılan başpehlivanlar Ali Gürbüz, Recep Kara, İsmail Balaban ve Faruk Akkoyun, Kocaeli’ye özgü motiflerle özel olarak hazırlanan 41 bin lira değerindeki altın kemerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA