Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 841 olduğunu belirtilirken, 65 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 34.993.578 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 29.421 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 15.082 olarak açıklandı.