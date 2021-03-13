13 Mart Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı duyurdu
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, 13 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 841 coronavirüs hastası tespit edildiği, 65 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 29.421 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 15.082 olarak açıklandı.
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 841 olduğunu belirtilirken, 65 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 34.993.578 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 29.421 olduğu kaydedildi.
Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 15.082 olarak açıklandı.