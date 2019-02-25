İlk turda yer aldığı B Grubu’nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider tamamlayan Ay-Yıldızlılar, ikinci turda da aynı başarıyı göstermek için sahaya çıkacak. Şu anda grupta 20 puanla zirvede yer alan İspanya’yı Ankara’daki ilk karşılaşmada 71-67 yenen 12 Dev Adamımız, bugün de zorlu rakibini yıkarsa, 2019 Dünya Kupası’na lider olarak gitmeyi başaracak. Milli takımın 5. haftadaki Slovenya maçı kadrosunda bulunan Doğuş Balbay, İspanya kafilesinde ise yer almayacak.