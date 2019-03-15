10 yıl sonra 4 İngiliz takımı!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna 4 takımla başlayan İngiltere, 10 yıllık aranın ardından fire vermeden çeyrek finale çıkmayı başardı.

15 Mart 2019, Cuma 06:02
- A +
10 yıl sonra 4 İngiliz takımı!

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna 4 takımla başlayan İngiltere, fire vermedi. Manchester United, Manchester City, Liverpool ve Tottenham çeyrek finale kalırken, 2008- 2009 sezonn ardından ilk kez 4 Ada takımı aynı anda son 8’e kalmayı başardı.

10 sezon önce Liverpool, Chelsea, Manchester United ve Arsenal aynı anda çeyrek finale kalan İngiliz ekipleri olmuştu. Kupa 1 çeyrek finalinde 4 Ada temsilcisinin yanı sıra Ajax (Hollanda), Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya) ve Porto (Portekiz) mücadele edecek.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.