10 yıl sonra 4 İngiliz takımı!

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna 4 takımla başlayan İngiltere, fire vermedi. Manchester United, Manchester City, Liverpool ve Tottenham çeyrek finale kalırken, 2008- 2009 sezonn ardından ilk kez 4 Ada takımı aynı anda son 8’e kalmayı başardı.

10 sezon önce Liverpool, Chelsea, Manchester United ve Arsenal aynı anda çeyrek finale kalan İngiliz ekipleri olmuştu. Kupa 1 çeyrek finalinde 4 Ada temsilcisinin yanı sıra Ajax (Hollanda), Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya) ve Porto (Portekiz) mücadele edecek.