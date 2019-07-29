10 milyon euroya 3 yıldız!

Kanarya bir sattı çok alacak. Elif Elmas’ı Napoli’ye 16 milyon avro bonservis ve artı 3 milyon avroluk da bonuslarla veren Fenerbahçe yönetimi çok ama çok rahatladı. Şu ana kadar Vedat Muriç (3,5 milyon avro), Altay Bayındır (1,5 milyon avro) ve Allahyar (750 bin avro) için bonservis bedeli ödeyen yönetim UEFA ile yapılan “sattığın kadar al” anlaşmasında da nefes aldı. Elif’ten gelen 16 milyon avronun yaklaşık 10 milyon avrosu kasada duruyor. Yönetim bu parayla stoper, orta saha ve forvet transferini bitirmeyi planlıyor.

Maliyet hesabı

Max Kruse ve Emre Belözoğlu’nu bedelsiz alan Garry Rodrigues’i de kiralayan Ali Koç yönetimi alacağı stoperlerden birini de belirledi: Simon Kjaer. Danimarkalı oyuncu da satın alma opsiyonuyla kiralık gelecek ve ekonomiyi fazla etkilemeyecek. Kulüp ekonomisini Fener Ol kampanyasıyla belli bir yere getiren Koç ve ekibinin, transferde de önceliği kiralık veya bonservisi elinde olanlar. Audi Cup sonrası Ersun Yanal’ın istediği oyuncuların da kadroya katılması ve transfere nokta konulması bekleniyor. (Türkiye Gazetesi)